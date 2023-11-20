سلوفاكيا ترافق البرتغال إلى يورو 2024

سلوفاكيا ترافق البرتغال إلى يورو 2024فاز المنتخب البرتغالي على ضيفه الأيسلندي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

ونجح منتخب البرتغال، الذي ضمن التأهل للنهائيات التي ستقام في ألمانيا صيف العام المقبل، في إنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته العشر التي خاضها بالتصفيات، لينهيها في المركز الأول بالمجموعة برصيد 30 نقطة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وسجل هدفي منتخب "برازيل أوروبا" برونو فيرنانديز (37) وريكاردو هورتا (66).

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز منتخب سلوفاكيا الذي قطع تذكرة العبور للنهائيات مع البرتغال، على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك 2-1.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد البوسنة عند 9 نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

وفي المجموعة الأولى، هزم منتخب إسبانيا ضيفه الجورجي 3-1.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف سجله روبين لو نورماند في الدقيقة الرابعة، وتعادل منتخب جورجيا بهدف سجله خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة العاشرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الإسباني هدفين عن طريق فيران توريس (55) ولوكا لوتشوشفيلي، لاعب جورجيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ72.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وكان قد ضمن تأهله لليورو قبل هذه الجولة، وتوقف رصيد منتخب جورجيا عند 8 نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة، تعادل منتخب أسكتلندا مع منتخب النرويج 3-3.

ورفع المنتخب الأسكتلندي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، وكان قد ضمن تأهله ليورو 2024 قبل هذه الجولة، كما رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث.