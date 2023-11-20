نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. مفاجآة في اسم مدرب الزمالك الجديد واتحاد جدة يقترب من التعاقد مع بديل صلاح وفحص طبي لنجم الأهلي قبل مواجهة ميديما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

آخر تطورات انتقال فيتور روكي إلى برشلونة

شهدت الفترة الأخيرة تطورات جديدة وذلك بشأن انتقال النجم فيتور روكي لاعب فريق أتلتيكو بارانينسي إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقد وقع فيتور روكي مع نادي برشلونة في الصيف الماضي ولكنه سيوقع في شهر يناير المقبل قادم من نادي أتلتيكو بارانينسي حيث أن تشافي هيرنانديز مدرب النادي الكتالوني معجب كثيرا بهذا اللاعب.

لقراءة باقي تفاصيل الخبر من هنـــــا

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات في صفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال المصدر إن الأهلي حصل موافقة من نادي فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد في يناير المقبل مقابل حصول الأخير على استعارة 3 لاعبين من الفريق الأحمر.

لقراءة باقي تفاصيل الخبر من هنـــا

بيراميدز يغلق الطريق أمام الأهلي ويجدد للاعبه

قام مسئولو نادي بيراميدز، بتجديد عقد محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق، وذلك لمواصلة نجاحه مع الفريق والاستفادة من خبراته.

وكان سينتهى عقد لاعب بيراميدز مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، وكان له كامل الأحقية للتوقيع لأي نادي أخر، خلال انتقالات يناير المقبلة.

لقراءة باقي تفاصيل الخبر من هنـــــــــا

شوبير يكشف اسم المرشح الأول لتدريب الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير تطورات الوضع بشأن احتمال تولي المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، مسؤولية تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

حيث جاء هذا الاقتراح من قبل أحد وكلاء اللاعبين كبديل للمدرب الحالي معتمد جمال، الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت بعد إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

فحص طبي يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة ميدياما

يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي خلال ساعات لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات المارد الأحمر استعدادا لمواجهة ميدياما في دوري أبطال إفريقيا.

وكان طاهر قد تعرض لإجهاد عضلي أمس الأحد تسبب في غيابه عن التدريبات على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

لقراءة باقي تفاصيل الخبر من هنــــــا

"بديل صلاح على الأبواب".. اتحاد جدة ينقض على هدف مانشستر يونايتد في يناير

تكثف إدارة تادي اتحاد جدة، مجهودتها الأخيرة في ملف التعاقدات الجديدة والمنتظرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل، لتدعيم صفوف العميد بلاعبين من طراز رفيع.

واقترب بعض نجوم الفريق من الرحيل عن الاتحاد هذا الموسم، أبرزهم البرتغالي جواو فيليبي، الذي انضم للفريق هذا الموسم.