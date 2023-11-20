نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من مانشيني قبل مواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، بصعوبة مباراة الأخضر غدًا أمام الأردن بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

المدرب الإيطالي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"نتطلع لمباراة جيدة غدًا، نعلم جيدًا أن المنتخب الأردني وستكون مباراة صعبة".

وأضاف:"التاريخ دائمًا يوحي إلى أنها مباراة صعبة، أتمنى أن يكون الحظ حليفنا".

وتابع:"لم نتأخر في الحضور إلى الأردن، وليست ثقة مفرطة بل روتين نعمل عليه بالوصول إلى قبل يوم من المباراة".

وواصل:"الحديث مبكر عن كأس آسيا، لدينا متسع من الوقت، نفكر حاليًا بمواجهة الأردن فقط".

وعن كون منتخب السعودية مشرح لبلوغ كأس العالم 2026 قال:"في عالم كرة القدم لا يوجد أمر مضمون، لن نضمن التأهل إلا عندما نؤدي بشكل جيد".

وأوضح:"اخترت الأفضل ومباراة باكستان مهمة لأنها الأولى، وجميع اللاعبين محترفين".

