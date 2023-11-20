نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طريقتين لحل الأزمة".. كيف يتخلص الأهلي من نجومه في يناير القادم بعد مقلب اتحاد الكرة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفكر إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، بإيجاد طرق مناسبة للخروج من ورطة، الاستغناء عن اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأصبح الأهلي حاليا لا يملك خيار إعارة أي لاعب له بعد انتهاء العدد القانوني للإعارات في الموسم، والتي أقرها الاتحاد المصري لكرة القدم بسبعة لاعبين فقط.

- طريقتين لرحيل نجوم الأهلي هذا الموسم

ورحل مطلع هذا الموسم عن القلعة الحمراء كل من رأفت خليل، وأحمد قندوسي، ومحمد ياسر، ومصطفى البدري، ومحمد مغربي وعمار حمدي ومحمد أشرف.

وأصبح الفارس الأحمر الآن، لا يملك أي مكان فارغ في قائمة الإعارات، حيث ستتجه إدارة الفريق، لبيع نجومه خلال انتقالات يناير، عن طريق البيع النهائي في صفقة تبادلية، لضم بعض الأهداف المرشحة للانتقال هذا الموسم.

كما أن خيار البيع لأكثر من موسم، مع وجود بند داخل العقد، يتضمن أحقية حصول الأهلي من جديد على اللاعب بعد انتهاء مدة العقد، ودفع قيمة مالية يتم الاتفاق عليها مسبقا.

