نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت..شوبير يكشف المرشح لتدريب الزمالك وأمير هشام يوضح تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023.

شوبير يكشف اسم المرشح الأول لتدريب الزمالك

وقال «أحمد شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف إم»: «كما أكدت خلال الساعات القليلة الماضية بأن جوزيه بيسيرو تم ترشيحه لتدريب الزمالك عن طريق أحد الوكلاء فهو بالفعل حتى الآن المرشح الأول».

وأشار أحمد شوبير إلى أن المنتخب النيجيري تعادل في مباراته الأخيرة وبالتالي بيسيرو يعيش حالة غير مستقرة، ويقترب من الرحيل عن منتخب نيجيريا، وحال وصول عرض رسمي من إدارة نادي الزمالك، له، سيوافق على الفور.

أمير هشام: الجنايني وعباس مرشحان لرئاسة شركة الكرة بالزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق وأيمن ممدوح عباس مرشحان لرئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك ينوي إنشاء شركة للكرة، ومن الوارد أن يتم الاستعانة بالثنائي في الشركة، على أن يكون الجنايني رئيسًا وعباس نائبًا له".

أمير هشام يكشف كواليس جلسة كولر مع حسين الشحات وإمام عاشور في مران الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عقد جلسة مع حسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، للاستفسار عن أسباب استبعادهم من معسكر منتخب مصر.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الثنائي شرح الموقف للمدير الفني، ورد عليهم أن عليهم فقط الاجتهاد بالتدريبات والمباريات، مؤكدًا أن أي مدرب يرغب في أن يكون لاعبه جاهز في أي وقت".

وأضاف أمير هشام: "كولر حذر الثنائي من عدم الالتزام بأي تعليمات من المدير الفني، وأن المشاركة في التدريبات عقب المباراة كان مهم، وعليهم العمل بجهد زائد من أجل العودة مرة أخرى".

ظهور رائع لـ تريزيجيه مع منتخب مصر

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالمستوى الرائع الذي ظهر به محمود حسن تريزيجيه مع المنتخب الوطني أمام سيراليون في مباراة الأمس على حد وصفه.

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن تريزيجيه لم يأخذ حقه مع الفراعنة حتى الآن ، رغم البصمات المؤثرة التي تركها والتي أبرزها ركلة الجزاء أمام الكونغو.

وأشار شبانة، إلى أن ما يميز تريزيجيه أيضا هو عدم تصديره لاي مشاكل طوال فترة تواجده في المنتخب.

كما سلط شبانة الضوء في تصريحاته، على الحارس محمد الشناوي، مؤكداً أنه بطل المباراة، بعد تصديه العديد من الفرص الخطيرة والتي كادت أن تؤثر في نتيجة اللقاء.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على مضيفه سيراليون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.