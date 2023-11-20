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أحمد جودة - القاهرة - فوز حرس الحدود وبروكسى وتعادل أسوان بالجولة التاسعه من دورى المحترفين

أسفرت نتائج مباريات الجولة التاسعة بدوري القسم الثاني دوري المحترفين عن تحقيق فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي فوزًا كبيرًا على فريق مصر للمقاصة بسداسية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف تقدم مصر المقاصة بهدف يوسف عطاى في الدقيقة 13.

وتعادل حرس الحدود بهدف ذاتى لمهند مدافع مصر للمقاصة.

وأضاف محمد ابو جودة الهدف الثاني في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.

وتعادل يوسف مظهر لمصر للمقاصة في الدقيقة 4 من الشوط الثاني.

تمكن محمد النجيلي لاعب حرس الحدود من تسجيل هاتريك.

وأضاف محمود ممدوح الهدف الرابع لحرس الحدود.



بهذه النتيجة يترفع رصيد حرس الحدود عند النقطة 17 متصدر المجموعة مؤقتا.



- فوز فريق بروكسي على فريق النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف .



تقدم التعدين بهد في الشوط الأول واستطاع فريق بروكسي أن يحول تاأخرة لهدفين في الشوط الثاني حيث سجل عبد الرحمن دسوقي الهدف الأول في الدقيقة 18 تم أضاف عمار شرف الهدف الثاني في الدقيقة 28.



- تعادل فريق اسوان مع فريق ابو قير للاسمده سلبيًا.