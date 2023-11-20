هل اقترب رحيله إلى أوروبا؟.. نجم الأهلي يحسم مستقبله

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، العديد من العروض الخارجية، للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، سواء في انتقالات يناير القادمة، أو ميركاتو الصيف المقبل.

وظهر لاعبي المارد الأحمر، بمستوى مميز للغاية منذ الموسم الماضي، بعد التتويج بالخماسية، وتأهله إلى كأس العالم للأندية هذا العام.

- عبد المنعم يتمسك بالاحتراف

ويأتي المدافع الدولي محمد عبد المنعم، نجم الأهلي ومنتخب مصر، في مقدمة اللاعبين الذين لقوا مؤخرا، اهتماما كبيرا من مختلف الأندية سواء الأوروبية أو الخليجية، لضمه بعد تألقه بشكل لافت.

وأبلغ منعم إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، بتمسكه بالانتقال إلى أوروبا، ومناقشة العروض المقدمة له، سواء من الدوريات الأوروبية التي أبدت رغبتها في ضم اللاعب، أو العروض السعودية الضخمة.

وحصل منعم على وعد صريح من إدارة الأهلي، بعدم الوقوف أمامه في أي خطوة تخص احترافه، وأنه سيتم دراسة جميع العروض الرسمية التي سوف تصل إلى النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.