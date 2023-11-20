اليوم.. رئيس نادي صلالة يرعى ختام دورة المدربين المستجدين لكرة اليد للصالات

تختتم اليوم فعاليات دورة المدربين المستجدين لكرة اليد للصالات التي نظمها الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا في لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين لأندية محافظة ظفار، وذلك تحت رعاية الشيخ علي بن عوض الرعود فاضل رئيس مجلس ادارة نادي صلالة بمجمع السعادة الرياضي بحضور الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد ومحاضر الدورة المدرب الوطني يحيى المعشري مدرب منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد واداري الدورة أحمد جبلي والمدربين المشاركين في الدورة والبالغ عددهم 23 مدربا ومدربة يمثلون أندية مرباط والنصر والاتحاد وظفار وصلالة بالاضافة إلى عدد من المدربين من وزارة التربية والتعليم وقد اشتملت الدورة على العديد من المحاضرات النظرية والعملية وكانت مكثفة بعد تقليص مدتها بسبب اجارة العيد الوطني المجيد . وتعد هذه الدورة التدريبية الثانية للمدربين المستجدين التي ينظمها الاتحاد، حيث كانت الدورة الاولى للاندية محافظة مسقط خلال الفترة من 5 الى 8 نوفمبر الجاري شارك فيها 30 مدربا ويحرص الاتحاد خلال هذه المرحلة على تكثيف الدورات التدريبة للمدربين والحكام حيث ستقام خلال الأسبوع القادم دورة للحكام المستجدين بهدف اعداد جيل من المدربين الوطنيين والحكام يقود دفة اللعبة بمختلف محافظات سلطنة عمان.

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