فـي البطولة المدرسية العربية المنتخب المدرسي يكسب المغرب ومنتخب الفتيات يتفوق على نظيره المصري

قلب منتخبنا المدرسي للذكور لكرة القدم نتيجته في لقاء الافتتاح أمام المنتخب المغربي إلى فوز بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات الأحمر في البطولة المدرسية العربية والتي تقام حاليا في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17-27 نوفمبر الحالي.
الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب المغربي بهدف نظيف جاء بخطأ من لاعب أحمرنا المدرسي، وقبل ذلك اضاع منتخبنا هدف التقدم بعد اضاعة ضربة جزاء في الربع ساعة الأولى، وفي الشوط الثاني نشط منتخبنا وسجل هدفين متتاليين عن طريق سليمان المحروقي. وعلى مستوى الإناث فاز منتخبنا على منتخب مصر ب3 ــ صفر. وانطلق يوم أمس الملتقى الثالث للمسؤولين عن الرياضة المدرسية في الوطن العربي، حيث حضر رئيس الوفد العماني عبدالله بن علي الفوري افتتاح الملتقى الذي يستمر يومين، ومثل سلطنة عمان في الملتقى يوسف بن عوض بيت سليم وخالد بن عبدالله المالكي، حيث شهد الملتقى تنفيذ العديد من الجلسات والمحاور وحلقات العمل التي تناقش وضع الرياضة المدرسية وتطويرها في المرحلة القادمة والخروج بعدد من التوصيات التي سوف يتم إرسالها إلى وزراء التربية والتعليم في جميع الدول العربية. وسوف يخلد منتخبنا للذكور للراحة يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يعود إلى خوض المباراة الثانية يوم الخميس لمواجهة منتخب لبنان في ثاني واخر مبارياته بدوري المجموعات.
كما يلتقي منتخب الفتيات في مباراته الثانية مع منتخب الأردن يوم الخميس، ثم مواجهة منتخب المغرب يوم الجمعة، واخر المباريات ستكون مع منتخب الجزائر يوم السبت.
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