نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابة جافي.. موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، لمواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تقام مباراة الفريق الكتالوني مع فاليكانو، عصر السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو

تُذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب الدوري الإسباني

1- جيرونا 34 نقطة

2- ريال مدريد 32 نقطة

3- برشلونة 30 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال سوسييداد 22 نقطة

7- ريال بيتيس 21 نقطة

8- لاس بالماس 18 نقطة

9- فالنسيا 18 نقطة

10- رايو فاليكانو 18 نقطة

11- خيتافي 16 نقطة

12- أوساسونا 14 نقطة

13- إشبيلية 12 نقطة

14- فياريال 12 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

16- قاديش 10 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط