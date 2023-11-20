نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لمواجهة قادش، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش

تقام مباراة الملكي أمام قادش، مساء يوم الأحد القادم، وينطلق اللقاء في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش

تُذاع مباراة الريال وقادش عبر قناة بي إن سبورتس HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب الدوري الإسباني

1- جيرونا 34 نقطة

2- ريال مدريد 32 نقطة

3- برشلونة 30 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال سوسييداد 22 نقطة

7- ريال بيتيس 21 نقطة

8- لاس بالماس 18 نقطة

9- فالنسيا 18 نقطة

10- رايو فاليكانو 18 نقطة

11- خيتافي 16 نقطة

12- أوساسونا 14 نقطة

13- إشبيلية 12 نقطة

14- فياريال 12 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

16- قاديش 10 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط