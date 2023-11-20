خاص.. موقف الأهلي النهائي من ضم نجمي منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو النادي الأهلي المصري خلال الفترة الحالية بعض المتطلبات لفريق الكرة الأول بالنادي، من أجل تدعيم صفوفه في الميركاتو المقبل.

موقف الأهلي النهائي من ضم نجمي منتخب مصر

حيث كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـ "دوت الخليج الرياضي" عن موقف الأهلي النهائي من ضم نجمي منتخب مصر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن مسؤولي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، يسعون جاهدين لتحقيق كل مطلبات الفريق خلال الميركاتو المقبل.

وأوضح المصدر، أنه من بين تلك المتطلبات التعاقد مع الثنائي الدولي عمر كمال عبد الواحد وأحمد فتوح.

وعن آخر تطورات المفاوضات، أوضح المصدر أنه لا يوجد أي اتفاق تم بشكل رسمي حتى تلك اللحظة مع أي لاعب منهم، خاصة وأن الفترة القانونية للتعاقد مع اللاعبين مغلقة حتى الآن، والمقرر لها أن تبدأ في يناير المقبل.

وأكد المصدر، أن كل ما يثار حول فشل مفاوضات أو إتمامها ما هو إلا اجتهادات، موضحًا أنه حتى تلك اللحظة لم ينهي الأهلي إتفاقه مع أي لاعب.

وعن تعثر مفاوضات الأهلي مع مودرن فيوتشر، حول ضم عمر كمال عبد الواحد، أشار المصدر إلى أنه لم يكن هناك أي تعثر موضحًا أنها مازالت المفاوضات مستمرة من أجل ضم اللاعب، بعدما أبدى رغبة قوية بأنضمامه للمارد الأحمر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وحول مفاوضات المارد الأحمر مع أحمد فتوح، أوضح أنه لا يزال فترة التعاقد مغلقة، ولا يمكن التحدث عن إنضمام لاعب جديد في تلك الفترة.

وأتم المصدر، لا يمكن القبول بأي مزايدات خلال التفاوض في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنهم سيبذلون قصارى جهودهم لتحقيق متطلبات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

