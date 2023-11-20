الجهات الأمنية توافق على حضور 30 الف متفرج لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

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أحمد جودة - القاهرة - وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 الف متفرج لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الجهات الأمنية توافق على حضور 30 الف متفرج لمباراة الزمالك

يأتي هذا القرار لموازرة الجماهير نادي الزمالك أمام أبو سليم الليبي في مباراة الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.