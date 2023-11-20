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أحمد جودة - القاهرة - يعيش نادي كفر الشيخ الرياضي، أيامًا عصيبة وذلك بعد استقالة مدربه، ومن ثم استقالة رئيسه عبد الحميد مصطفى من منصبه.

رئيس نادي كفر الشيخ يعلن الاستقالة من منصبه

وجاءت الاستقالة في بيان رسمي مفاده كالاتي: "السيد المدير التنفيذي لنادي كفر الشيخ، رجاء التكرم بأنني أتقدم باستقالتي من رئاسة نادي كفر الشيخ الرياضي، وذلك بسبب تطاول السيد أحمد راغب، على شخصي رئيس النادي، والكثير من رموز النادي".

وتابع: "وكذلك قيام سيادته بالأفعال التي تسيئ لمجلسنا، مما يستحيل معه استمراري في مجلسنا".

واختتم: "لذلك نرجو تطبيق المادة (42)من اللائحة، والتي تنص على زوال العضوية من عضو مجلس الإدارة، في حالة تعديه بالقول والفعل، على الغير وهذا ثابت على الاوراق المرفقة".

وكان المدرب عبد الناصر محمد قد أعلن استقالته، قبل عدة أيام بعد شكواه من تأخير المستحقات للاعبين، وعدم وجود الإمكانات اللازمة للعمل، ليهاجم من قبل رئيس النادي متهما إياه بالتقصير.

وزاد الأمر سوءا بعد انسحاب الشركة الراعية من عملها في النادي ليتواصل مسلسل الازمات في أروقة كفر الشيخ.

