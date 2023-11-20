نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة.. أحمد بلحاج يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم النجم المغربي أحمد بلحاج لاعب نادي الزمالك السابق والجونة الحالي، بشكوى رسمية في الاتحاد المصري لكرة القدم ضد القلعة البيضاء، بشأن الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الأبيض.

وكان نادي الزمالك قد ضم المغربي أحمد بلحاج من صفوف نادي أسوان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بـ 4 ملايين و560 ألف جنيه.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية، انتقال بلحاج من صفوف الأبيض إلى نادي سيراميكا كليوباترا، بعد أن نجح الأخير من شراؤه من فريقه "أسوان" لمدة 4 سنوات، ثم أعلن مسئولو سيراميكا عن إعارة اللاعب إلى صفوف الجونة بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي، أن المغربي بلحاج قد تقدم بشكوى ضد النادي، للحصول على مستحقاته المتأخرة التي تقدر بمبلغ مليون و400 ألف جنيه.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لم يحصل على أي مبلغ من مستحقاته المالية المتأخرة منذ الرحيل عن صفوف قلعة ميت عقبة، وتأتي شكواه لضمان حفظ حقه في مستحقاته لدى الزمالك.

جدير بالذكر أن أحمد بلحاج يتصدر قائمة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد نهاية 6 جولات من عمر المسابقة برصيد 6 أهداف.