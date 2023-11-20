نجم لايبزيج بديل فينيسيوس في ريال مدريد في يناير المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد تدرس التعاقد مع مهاجم أو جناح في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقب إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

نجم لايبزيج بديل فينيسيوس في ريال مدريد

ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن فينيسيوس كان قد تعرض لإصابة قوية في مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 الأسبوع الماضي قبل أن يعلن الاتحاد البرازيلي أن الفحوص الأولية أكدت أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للساق اليسرى.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من المقرر أن يغيب فينيسيوس البالغ من العمر 23 عامًا ثلاثة أشهر على الأقل وذلك وفقا لتصريحات الطبيب بيدرو ريبول عن إصابة فينيسيوس لإذاعة كوبي الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد قد يتجه للتعاقد مع مهاجم أو جناح جديد في يناير المقبل من أجل تعويض غياب فينيسيوس في بداية النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه بالرغم من صعوبة التعاقد مع نجم كبير في منتصف الموسم إلا أن ريال مدريد سيسعى لجلب مهاجم سواء في صفقة نهائية أو على سبيل الإعارة مع وجود مرشحين بالفعل مثل تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فيرنر البالغ من العمر 27 عامًا يعاني من تذبذب مستواه منذ عودته إلى لايبزيج في صيف 2022 بعد فترة غير ناجحة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي لكنه استعاد حسه التهديفي نوعًا ما.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فيرنر شارك مع لايبزيج في 40 مباراة في الموسم الماضي في جميع البطولات وتمكن من تسجيل 16 هدف وصنع 6 أهداف آخرين بينما سجل هدفين وصنع هدف آخر في 13 مباراة في الموسم الحالي.