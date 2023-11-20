صربيا ـ أ.ف.ب: بلغت صربيا نهائيات كأس اوروبا 2024 لكرة القدم المقررة في المانيا للمرة الأولى في تاريخها على الرغم من تعادلها مع ضيفتها بلغاريا 2-2 امس الأول في ليسكوفاتش ضمن المجموعة السابعة، وذلك في أمسية تألق روميلو لوكاكو الذي قاد برباعيته بلجيكا لانتزاع صدارة المجموعة السادسة بالفوز على أذربيجان 5-0. واحتلت صربيا المركز الثاني (14 نقطة) لترافق المجر متصدرة المجموعة والتي كانت ضمنت تأهلها سابقا، قبل ان تختتم التصفيات بالفوز على ضيفتها مونتينيجرو 3-1 رافعة رصيدها الى 18 نقطة في حين بقي رصيد المنتخب الخاسر عند 11 نقطة.

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