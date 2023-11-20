فـي بطولة كأس الاتحاد لالتقاط الأوتاد بالرحبة المدرعات تخطف لقب الوحدات والنمير يتوج بلقب الولايات والشرطة تكسب لقب فردي الفتيات

انطلقت بطولة التقاط الأوتاد كأس الاتحاد العماني للفروسية والسباق للموسم ٢٠٢٣ /‏ ٢٠٢٤م بميدان التقاط الأوتاد بمزرعة الرحبة، وشارك في المنافسات ١٦ فريقا يمثلهن ٦٤ متسابقا ومتسابقة من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والخاصة.

واشتملت المسابقة على خمس جولات للفرق بالرمح وكانت الجولة الاولى والثانية التقاط حلقتين وتد بالرمح مقاس ٦ +٤ سم والجولة الثالثة التقاط وتد بالرمح مقاس ٤ سم والجولة الرابعة والخامسة التقاط وتد بالرمح للتتابع مقاس ٦ + ٤ سم.

نتائج الفرق للوحدات

وقد توج بالمركز الأول في فئة الفرق مدرعات سلطان عمان ـ فرسان شافع ومثله كل من المتسابق عاهد بن خميس البلوشي والمتسابق هشام بن علي البكري والمتسابق محمد بن خميس السيابي والمتسابق زيد بن حمود السعيدي وحقق المركز الثاني فريق الخيالة السلطانية ومثله كل من المتسابق حمد بن ناصر الريامي والمتسابق حمد بن سيف الريسي والمتسابق صفوان بن زيد المعمري والمتسابق سيف بن حمود الاشخري والمركز الثالث فريق الخيالة ومثله المتسابق عمر بن سعيد الحسني والمتسابق ناصر بن سيف الهاشمي والمتسابق سالم بن سعيد المنوري والمتسابق سالم بن محمد العامري.

نتائج الفردي للوحدات

أما على مستوى نتائج الفردي، حقق المركز الأول المتسابق هشام بن علي البكري من مدرعات سلطان عمان ـ فرسان شافع والمركز الثاني المتسابق عمر بن سعيد الحسني من الخيالة السلطانية والمركز الثالث المتسابق حمد بن ناصر الريامي من الخيالة السلطانية .

نتائج فرق الولايات

كما شارك عدد المتسابقين من ولايات السلطنة ليتنافسوا على هذه البطولة، حيث حقق المركز الأول فريق مدرسة النمير للفروسية بولاية صحم ومثله كل من المتسابق سامي بن علي الحدادي والمتسابق أحمد بن عبدالله الشبلي والمتسابق حمد بن علي النوبي والمتسابق نمير بن محمد الشيدي، والمركز الثاني فريق مركز اللجام لالتقاط الأوتاد بولاية السويق ومثله كل من المتسابق خلفان بن خميس الرواحي والمتسابق أمجد أقبال والمتسابق حميد بن سعيد المنوري والمتسابق سليمان بن عبدالله البلوشي، وحقق المركز الثالث لجنة سباق الخيل بولاية المضيبي ومثله كل من المتسابق محمد بن عامر الجابري والمتسابق سيف بن علي الجابري والمتسابق حمود بن صالح الجابري والمتسابق أسامة بن سالم الجابري.

نتائج فردي الولايات

أما فردي الولايات فتوج بالمركز الأول المتسابق سامي بن علي الحدادي من فريق مدرسة النمير للفروسية بولاية صحم والمركز الثاني المتسابق حمد بن ناصر المفرجي من فريق مربط بهلاء بولاية بهلاء، والمركز الثالث المتسابق راشد بن عبدالله البلوشي من معهد الرحمة للفروسية بولاية الخابورة

نتائج الفردي للمتسابقات

كما تواجد في المنافسة مجموعة من المتسابقات، وقد تنافسن على مستوى الفردي فيما بينهن وحققت المركز الأول المتسابقة سحر بنت مبارك الكليبية من شرطة عمان السلطانية والمركز الثاني المتسابقة غنيمة بنت عبدالله الشكيلية من شرطة عمان السلطانية والمركز الثالث المتسابقة أمل بنت عبدالله المسكرية من مدرعات سلطان عمان.

التتويج والختام

في ختام المسابقة قام صاحب السمو السيد سعود بن حارب بن ثويني آل سعيد عضو بالاتحاد بتتويج المتسابقين والمتسابقات الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الفرق والمستوى الفردي للرجال والنساء للوحدات الحكومية وعلى مستوى الفرق والفردي للرجال على مستوى الولايات.