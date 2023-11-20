الخيالة السلطانية تفوز بكأس رئيس دولة الإمارات بمضمار أنفا المغربي

فازت الخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني بكأس صاحب السمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للخيول العربية الأصيلة في نسخته الثلاثين، والذي أقيم مساء أمس الاول على مضمار أنفا بالدار البيضاء بالمملكة المغربية. تتويج الخيالة السلطانية بالكأس جاء من خلال حسم الفرس فطينة المملوكة للخيالة السلطانية لمنافسات السباق والذي بلغت مسافته ١٧٥٠ مترا، وشاركت فيه ١٨ خيلا عربية تعد من أفضل وأقوى الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا وامتطى صهوة الفرس فطينة الفارس مايكل فورست تحت إشراف المدرب فرديك سنشاز.

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