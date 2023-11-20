الدوحة ـ أ ف ب: أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر مطلع عام 2024 عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر مباريات البطولة القارية لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني «الذي يمر في أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة». وأكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، على أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم «في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا لدعم جهود الإغاثة وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين» من دون اعطاء معلومات عن نسبة المساعدة المخصصة من عملية بيع التذاكر.

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