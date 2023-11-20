اليوم.. الأحمر فـي مواجهة شرسة أمام قيرغيزستان الجريح

الطريق إلى كأس العالم 2026

المباراة تحتاج إلى عمل مضاعف من برانكو في قراءة أدق تفاصيلها، فالخروج بالنقاط الثلاث هو المكسب الأهم والأول والذي سيقربنا كثيرا من حسم التأهل مبكرا، فيما الخسارة ستخلط أوراق المجموعة وتبدأ حسبة جديدة خاصة في حالة فوز ماليزيا على الصين تايبيه الفريق الأضعف بالمجموعة، أما التعادل فسيكون مقبولا نوعا ما إذا لم يكن هناك أفضل منه عند صافرة النهاية.

التركيز ثم التركيز

مما لا شك فيه، مباراة اليوم تختلف عن مواجهة الصين تايبيه بمسقط، فالوضع الذي يعيشه المستضيف لم يكن يتوقعه في بداية مشواره، فهو واحد من الفرق المتطورة والتي قدمت أداء جيدا في بطولة وسط آسيا التي شارك فيها منتخبنا مؤخرا، وقبلها في نهائيات أمم آسيا في الامارات 2019، حيث يدخل قرغيستان المباراة بهدف تحقيق الانتصار وهو الامر الذي يكفل له الدخول في المنافسة على الصعود من هذه المجموعة أو بالأحرى الإبقاء على حظوظه متاحة في تحقيق ذلك، ويدرك تماما بأن خسارته قد تكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير وسيبتعد بنسبة كبيرة جدا عن سباق المنافسة، خاصة في حالة فوز ماليزيا على الصين تايبيه كما أسلفت، ومن هذا المنطلق، فإن ما حدث في مباراة منتخبنا امام تايبيه في أول نصف ساعة لا يجب أن يتكرر في أمسية اليوم، حيث منح الأحمر الفرصة للضيف بأن يهدد مرمى فايز الرشيدي في تلك الأمسية، بل كانت تحركاته جيدة مقارنة بغياب التركيز عن لاعبينا في تلك الدقائق، مما اعطى المنافس مجالا للمضي قدما نحو الأهم قبل أن تخذله أخطاء حارس مرماه .

لذا، فإن على لاعبينا اليوم التركيز طيلة دقائق المباراة والابتعاد عن أي خطأ غير مبرر، وأن يتعامل الجميع على أن المباراة نهائية حتى نعود بالنقاط الكاملة، ناهيك عن التركيز في خط الهجوم الذي لا زال لم يقدم المأمول بعيدا عن أي مبررات، وعلينا استغلال أنصاف الفرص إذا ما اردنا العودة بأهم المكاسب من بشكيك، وأرى بأن تنويع الحلول من أجل تسجيل الاهداف مطلب هام في لقاء اليوم بعد أن ظهر منتخبنا بحل واحد في المباراة الماضية وهو التقدم عبر الاطراف دون التركيز على عمق الملعب وهو نقطة ضعف كانت واضحة في صفوف تايبيه.

تدريب أخير

منتخبنا اكمل تجهيزاته لمباراة اليوم عبر الحصة التي خاضها مساء أمس على ملعب المباراة (ستاد دولن أومرزاكوف) في السادسة والنصف بتوقيت قيرغيزستان، وهي الحصة التي جاءت بمثابة التأكيد على طريقة والاسماء التي ستدخل مباراة اليوم، واستمرت التدريبات لمدة ساعة ونصف الساعة حضرها رئيس البعثة محسن المسروري .

أحمر وأبيض

سيظهر لاعبو منتخبنا في مباراة اليوم بالزي الأحمر الكامل مع بقاء حراس المرمى بذات الألوان التي إعتادوا على ارتداؤها ، يما سيلعب قرغيزستان باللون الأبيض الكامل .

عناصر مكتملة

تم اعتماد القائمة الرسمية للقاء اليوم (23) لاعبا وهي ذات المجموعة التي تواجدت في قرغيزستان لمباراة اليوم، وستشهد التشكيلة تعديل واحد فقط بدخول ناصر الرواحي بدلا من أمجد الحارثي الذي تجددت إصابته في مباراة الأحمر مع الصين تايبيه في مسقط بالمباراة الأولى، حيث يرى برانكو في الرواحي اللاعب الذي سيقوم بذات الأدوار التي ينفذها الحارثي مع الأحمر العماني.

وتضم قائمة الأحمر للقاء كلا من، فايز الرشيدي، أحمد الرواحي، بلال البلوشي، أحمد الكعبي، علي البوسعيدي، خالد البريكي، أحمد الخميسي، محمد العامري، فهمي دوربين، جميل اليحمدي، عبدالله فواز، غانم الحبشي، تميم البلوشي، مصعب المعمري، عمر الفزاري، معتز صالح، حارب السعدي، زاهر الأغبري، عمر المالكي، عصام الصبحي، محسن الغساني، سامي الحسني، ناصر الرواحي.

صدارة

بعد فوزه بثلاثية نظيفة على الصين تايبيه بساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر بالجولة الأولى مساء الخميس الماضي، وفوز ماليزيا على قرغيزستان بنتيجة 4/3 ، يتصدر الأحمر العماني المجموعة الرابعة وبفارق الأهداف عن ماليزيا، ونأمل أن يواصل الأحمر انطلاقته الجيدة في مشواره بالتصفيات بالفوز في لقاء اليوم حتى يبعد منافسا شرسا (قرغيزستان) بصورة شبه نهائية، ويتبقى أمامه ماليزيا الذي أظهر مستوى جيدا في المباراة الأولى، فيما خرج الصين تايبيه نهائيا بعد الأداء الذي قدمه في مباراة منتخبنا .

محسن المسروري : نتطلع للفوز

وعملنا على تهيئة كافة الظروف

قال محسن المسروري نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في قيرغيزستان : في البداية نسأل التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يكلل جهودنا بالفوز وتحقيق النتيجة التي ستمنحنا أريحية كبيرة في حسم التأهل مبكرا، المدرب تابع مباريات قيرغيزستان والتي كان آخرها لقاؤه امام ماليزيا ورصد الكثير من نقاط القوة والضعف في صفوفه، وعمل على استغلالها بالطريقة المثلى من أجل حصد النقاط الكاملة إن شاء الله تعالى ، نعلم تماما بأننا نواجه فريقا متطورا وجريحا من مباراته الماضية وليس أمامه سوى الفوز إلا أننا نثق في قدرات لاعبينا وبأنهم سيكونون على قدر المسؤولية وسيقدمون كل ما لديهم من أجل الفوز .

وأضاف المسروري : الأمور هنا سارت خلال الفترة التي قضيناها في بيشكيك على ما يرام، والجميع متأهب بشكل مثالي للفوز، وعمل بالشكل الذي يحقق الهدف، ولم يتبق علينا سوى التركيز بأرضية الملعب خاصة وأن الفريق المضيف سيبدأ مندفعا من أجل تسجيل هدف مبكر وبعدها يسير المباراة بالشكل الذي يرتأيه مناسبا لطموحاته، والمدرب وجه اللاعبين نحو كل النقاط التي بإمكانها منحنا الانتصار والتمسك بالصدارة .

متابعة ـ صالح البارحي:

عندما تدق عقارب الساعة معلنة وصولها للسادسة مساء اليوم بتوقيت مسقط، تنطلق حينها صافرة بداية مباراة منتخبنا الوطني الأول مع نظيره منتخب قيرغيستان من ساحة استاد دولن اومرزاكوف بالعاصمة بيشكيك، وذلك ضمن منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم آسيا 2027، حيث يدخل الأحمر المواجهة وفي رصيده ثلاث نقاط من فوز مستحق على نظيره الصين تايبيه مساء الخميس الماضي بثلاثية نظيفة، فيما يدخل المضيف مباراة اليوم بمثابة نكون أو لا نكون، حيث خسر لقاءه الأول أمام نظيره الماليزي 3 /‏ 4 في كوالالمبور على ساحة ملعب بوكيت جليل.

فـي المؤتمر الصحفي

برانكو: سنقدم كل ما لدينا للفوز

أوضح برانكو إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة قيرغيزستان في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة، بأنه حضر جيدا للقاء، حيث قال «لدينا الطموح والرغبة للمضي قدماً في هذه التصفيات، حضرنا جيداً للقاء، وندرك صعوبة الخصم، ونحن في أتم الجاهزية».

وأضاف «شاهدت مباراتهم أمام ماليزيا، كانوا ندا صعبا وقدموا مباراة كبيرة، وأعرفهم جيداً، فريق متطور ويقدم كرة جميلة، سبق وأن لعبنا معهم في بطولة اتحاد وسط آسيا» وأردف قائلاً «طالما أنني مع منتخب عمان، فإن هدفي دائما هو تحقيق الفوز بغض النظر عن الفريق الذي سنلعب أمامه، ونحن نحترم ونقدر جميع الفرق».

وواصل حديثه «سنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز والتفرغ بعد ذلك للتحضير لكأس آسيا».

وحول مباراة الصين تايبيه قال «مباراة أولى كانت صعبة، وكنا مطالبين بالفوز لتكون بدايتنا جيدة وأيضاً لأنها على أرضنا».

فايز الرشيدي: جاهزون للمواجهة

فايز الرشيدي، حارس منتخبنا الوطني، قال في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الجولة الثانية «بداية، أشكر اتحاد قيرغيزستان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى كل ما يقدمونه من تسهيلات»، وعن مباراة اليوم، قال «بكل تأكيد مواجهة لن تكون سهلة، منتخب قيرغيزستان متطور، ونحن جاهزون للمواجهة».