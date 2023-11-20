انت الان تتابع خبر صدمة بعد كشف حجم ثروة الفرعون المصري محمد صلاح.. لن يتوقع أحد كم تبلغ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استطاع النجم المصري العالمي محمد صلاح تكوين ثروة كبيرة من الملاعب الأوروبية، حيث أصبح واحداً من أشهر اللاعبين في العالم.

وخلال مسيرته الكروية الطويلة والتي لم مازالت مستمرة، استطاع الفرعون المصري أن يكون واحدا من الاثرياء حول العالم.

صحيفة Kop Times قدرت ثروة الدولي المصري محمد صلاح بـ 85 مليون جنيه إسترليني، كونه واحد من أهم اللاعبين في العالم حالياً.

وأوضحت أن المهاجم المصري مرتبط بالعديد من العلامات التجارية الكبرى، مثل أديداس وفودافون وأوبر وبيبسي، وهو معروف أيضًا بعمله الخيري حيث قام بتحسين مسقط رأسه نجريج.

العقد الأولي لنجم روما السابق مع الريدز (في يوليو 2017) جعله يكسب 90 ألف جنيه إسترليني فقط في الأسبوع، وبعد موسم سجل خلاله 44 هدفًا في 52 مباراة عبر المسابقات حصل على عقد جديد، وشهد تمديده لمدة خمس سنوات في 2018 توقيعه على صفقة ضخمة بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ووقع الأيقونة المصرية صفقة محسّنة أخرى مع ليفربول في يوليو 2022، بعد تمديد العقد لمدة عامين ربطه بالريدز حتى يونيو 2025، مما جعله أحد اللاعبين الأعلى أجرا المسابقة.