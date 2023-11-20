نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطة اليوم.. احتفال مميز من لاعب حرس الحدود مع والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف احتفال والدة اللاعب محمد ممدوح، أنظار الجماهير، وذلك بعد تسجيل اللاعب هدف حرس الحدود الخامس في شباك مصر المقاصة.

وعقب تسجيل الهدف ركض اللاعب للمدرجات، ليعانق والدته والتي أطلقت " زغروطة" احتفاء بهدف نجلها.

فوز كبير للحرس واستمرار معاناة المقاصة

استطاع حرس الحدود العودة والفوز بسداسية، مقابل هدفين لنادي مصر المقاصة، والتي مازالت مستمرة منذ بداية مشاركته في مسابقة دوري المحترفين.

ويعد النادي السكندري أحد الأندية برفقة وادي دجلة، الذين لم يسقطوا في فخ الهزيمة.

وبنتيجة الجرس يكون الفوز هو الأكبر في عمر دوري المحترفين، بعد فوز أبو قير للأسمدة بخماسية نظيفة.

