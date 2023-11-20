نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي جاهز للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

عمرو السولية جاهز للمشاركة في المباريات

وكان السولية قد تغيب عن المشاركة مع الأهلي لفترة ليست بالقصيرة بسبب إصابته في العضلة الخلفية حيث خاض برنامجًا تأهيليًا للتعافي منها.

وتعافى السولية بشكل كامل من الإصابة في العضلة الخلفية وأصبح تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر للاعتماد عليه في المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني يوم السبت المقبل على استاد السلام الدولي في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.