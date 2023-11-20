مهاجم الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة سريعًا

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أحمد جودة - القاهرة - خاض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوسف حسن تدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة سريعًا والعودة للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

يوسف حسن يخوض تدريبات تأهيلية

وتعرض يوسف حسن للإصابة في كاحل القدم والتي لحقت به في فترة طويلة وغيابه عن مباريات الزمالك الماضية.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.