نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يستقر على عودة نجم الأهلي من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة نجم الفريق المعار إلى صفوفه مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كولر يستقر على عودة محمد مغربي

واقترحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على المدير الفني عودة محمد مغربي مدافع الفريق المعار إلى سموحة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم الخط الخلفي.

ورحب المدرب السويسري بعودة محمد مغربي لحل الأزمة الدفاعية بالنادى في ظل تكرار إصابة محمود متولى مدافع الفريق وعدم ثبات مستوى ثنائى خط الدفاع رامى ربيعه وياسر ابراهيم، بالفترة الماضية.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق لمواجهة نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة، على ستاد السلام في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات.