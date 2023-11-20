نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. جوزيه بيسيرو يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" حقيقة رحيله عن نيجيريا وقيادة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، مصيره من الرحيل عن صفوف كتيبة النسور في الفترة الأخيرة، بعد تدهور النتائج في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم القادمة.

وكان المدرب البرتغالي، أحد الأسماء التي طرحت على طاولة نادي الزمالك في الفترة الماضية، لتولي قيادة الفارس الأبيض، في الموسم الحالي، لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

- بيسيرو يحسم مصيره

وأكد جوزيه بيسيرو، (للفجر الرياضي)، عقب تردد أنباء اقتراب رحيله عن نيجيريا في الأيام القادمة، بسبب تحقيق نقطتين فقط في أول مواجهتين بالتصفيات:" لا أملك رد على ما يتم نشره في وسائل الإعلام مؤخرا".

وأجاب عن اقتراب فسخ عقده مع النسور النيجيرية:" لا، لا يوجد أي حديث حول ذلك".

على جانب آخر، يسعى مسؤولو نادي الزمالك في الوقت الحالي، للاعتماد على المدرب المؤقت، معتمد جمال، حتى انتقالات يناير القادمة.