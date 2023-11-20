نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة يناير.. جلسة حاسمة تحسم مصير "الصفقة البرازيلية" داخل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مسؤولو النادي الأهلي، في رحلة بحث شاقة عن مهاجم أجنبي مميز في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتدعيم هذا المركز، بعد رحيل محمد شريف إلى الدوري السعودي، وشادي حسين وحسام حسن.

ولم تظهر حتى الآن داخل القلعة الحمراء، بوادر أمل عن نجاح الصفقة الأخيرة والخاصة بالفرنسي أنطوني موديست، الذي انضم في الوقت الأخير من انتقالات الصيف الماضي.

- مصير سوزا من الرحيل للأهلي

ويبدو أن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع جوستافو سوزا، نجم فريق جيونبك هيونداي الكوري مازال قائما، خاصة بعد رفض إدارة فريقه في التفريط باللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

حيث من المفترض، أن يحسم المهاجم البرازيلي مستقبله نهائيا بعد جلسة مع مدرب فريقه دان بيتريسكو، خاصة بعد رفض رحيله إلى الأهلي في الموسم الماضي، ليعلن اللاعب عن رحيله في يناير مجانا.

وتنتظر إدارة القلعة الحمراء في الوقت الحالي، الضوء الأخضر من سوزا، لبدء المفاوضات معه بعد تحديد مصيره من البقاء أو الرحيل في الشتاء القادم.

