موقف علي معلول من اللحق بمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تحوم الشكوك حول مدى جاهزية التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة فريقه المقبلة أمام ميدياما الغاني.

موقف علي معلول من اللحق بمواجهة ميدياما الغاني

وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في آخر مباراتين خاضهما الأهلي في الدوري الممتاز أمام كلًا من سيراميكا كليوباترا والجونة.

ولم يتضح حتى الآن موقف اللاعب الدولي التونسي من المشاركة في المباراة المقبلة بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة التي يُعاني منها.

ومن المقرر أن يتم حسم موقف اللاعب التونسي من الانتظام في التدريبات الجماعية عقب الاختبار الطبي الذي سيخضع له.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني يوم السبت المقبل على استاد السلام الدولي في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

