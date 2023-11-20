عاجل.. كولر يشيد بموديست في تدريبات الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إشادة خاصة إلى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، خلال المران الجماعي.

كولر يشيد بموديست في تدريبات الأهلي

وأشاد كولر المدير الفني، بالمهاجم الفرنسي بعدما نجح في خسارة أربعة كيلو من وزنه خلال فترة التوقف الدولي، وهو ما ساعده في الظهور بشكل مميز بالتدريبات.

وعقد المدير الفني، جلسة خاصة مع اللاعب الفرنسي، خلال الساعات القليلة الماضية، وأثنى على حرصه الشديد في استعادة مستواه الفني بالفترة المقبلة.

ويستعد الفريق بقيادة كولر لمواجهة نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة، على ستاد السلام في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات.