تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وميديما الغاني في الجولة الأولي من دوري أبطال إفريقيا.

فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وميديما الغاني

لحضور جماهير الأهلي المباراة لموازرة الأهلي أمام ميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد السلام.