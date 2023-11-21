نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ربنا يرضى عنك يا ابني ويخليك ليا".. صاحب اللقطة الشهيرة مع والدته يروي لـ "دوت الخليج الرياضي" التفاصيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح محمود ممدوح لاعب حرس الحدود، "للفجر الرياضي"، عن تفاصيل اللقطة الشهيرة والتاريخية مع والدته، والاحتفال معها في لقطة لا تنسى عقب إحرازه هدف في مرمى مصر المقاصة.

وخرج لاعب فريق حرس الحدود للإحتفال مع والدته، عقب تسجيله هدف في شباك فريق مصر المقاصة في دوري المحترفين، وانتقل محمود ممدوح من الملعب للمقصورة للإحتفال مع والدته في مشهد تاريخي لم يحدث من قبل، واستقبلته بالزغاريط.

وصرح لاعب حرس الحدود في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الرياضي"، قائلًا: "مفكرتش في حاجه غير اني افرحها واراضيها، والدتي حاليًا في اسعد لحظاتها".



وعن حضور والدته ووالده معه في جميع المباريات: " طبعا طبعا بيحضروا كل المباريات معايا".

وأكمل: " كنت على أخري اني اسجل عشان اروحلها.. كنت عاملها مفاجأة".

وعن أول حديث بينه وبين والدته عقب انتهاء المواجهة: " قالتلي ربنا يرضى عنك يا ابني ويخليك ليا".



واختتم حديثه: " حلمي اني احترف ولو لم يريد الله.. العب أهلي أو زمالك".



ونجح فريق حرس الحدود في الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 6/2 ليرتقي لصدارة جدول ترتيب دوري المحترفين.