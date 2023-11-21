نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق سليمان: أرفض انضمام فتوح للأهلي لأسباب انضباطية.. وبونو أفضل حارس مرمى بتاريخ إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المقاولون العرب، أن محمود أبو السعود من أفضل حراس الدوري الموسم الماضي.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمود أبو السعود من أفضل حراس المرمى في الدوري المصري الموسم الماضي، لكنه في الموسم الحالي لا يصنع الفارق مثلما حدث في الموسم الماضي".

وتابع: "قدرات محمود أبو السعود كانت قادرة على مساعدة المقاولون العرب في الموسم الحالي بشكل أفضل".

وأشار: "العمل داخل نادي الزمالك صعب، أنا مرتبط بالنادي الأهلي، وأختلف مع قرار روي فيتوريا في اختيار محمد صبحي وأحمد فتوح لمعسكر المنتخب، وأرفض انضمام الأخير للأهلي لأسباب انضباطية".

وأوضح: "ما حدث من ثلاثي الزمالك خيانة ومصيبة، ويجب أن يراجع محمد صبحي نفسه جيدا، عليه الأداء ليس كل شيء، يجب أن تكون شخصيته جيدة أيضًا".

وأتم: "ياسين بونو أفضل حارس مرمى في تاريخ إفريقيا من حيث الإنجازات".