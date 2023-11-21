انت الان تتابع خبر مشجع ليبيري يقتحم الملعب ويحاول تقبيل قدم محمد صلاح.. لن تصدق ردة فعل الفرعون المصري!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - منع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، مشجعًا ليبيريًا من تقبيل قدمه في لقاء منتخب مصر وسيراليون مساء الأحد في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحاول المشجع الذى اقتحم الملعب أثناء سير اللقاء، الاقتراب من محمد صلاح وتقبيل قدمه، لكن صلاح أبعد المشجع بيديه ومنعه من هذا التصرف الذي يضع اللاعب والمشجع في موقف سيئ أمام الجماهير.

وحقق منتخب مصر فوزًا مستحقًا على سيراليون بهدفين دون رد، سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 18 و62، من زمن المباراة التي جمعتهما فى ليبيريا، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي احتضنها استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس السيراليوني، من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.