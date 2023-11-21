نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن انتقال فتوح إلي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يرغب في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن يقوم بتجديد عقده مع نادي الزمالك بشكل نهائي.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش المذاع عبر قناة صدي البلد مع الإعلامي هاني حتحوت:" أن أحمد فتوح لن يقوم بتجديد عقده مع نادي الزمالك بشكل نهائي، اللاعب لديه الرغبة في خوض تجربة جديدة خارج القلعة البيضاء وسينتقل إلى النادي الأهلي في الموسم الجديد".

وتابع نجم الزمالك السابق في تصريحات للماتش، " كلنا بنحب أحمد فتوح ومحمد صبحي، وبالتأكيد نتمنى أن يظهروا دائما وأبدا في أفضل مستوى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن ما حدث من الثلاثي ممكن أن يحدث، لكن الغلط له حدود".

وواصل:" الأخطاء التي ارتكبها محمد صبحي حارس مرمى الفريق أثناء مشاركته مع الزمالك في كافة المسابقات، بسبب ما يحدث خارج الملعب، مؤكدا على أنه يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية، ولكن الالتزام هو أساس كل شيء، والدليل ما وصل إليه محمد صلاح في رحلته الاحترافية".

واضاف:" أحمد فتوح عقده سينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويرغب في التوقيع على عقد لمدة 3 مواسم، منهم السنة التي يلعب فيها مع النادي في الوقت الحالي، يعني تجديد سنتين ويرغب في الحصول على 160 مليون جنيه.