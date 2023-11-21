نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير التنفيذي لأبو سليم: لا يوجد لدينا غيابات.. وهذا اللاعب أهم لاعبي الزمالك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي عن جاهزية الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره أبو سليم الليبي، في المباراة المقرر إقامتها يوم 26 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وصرح الحراري عبر تصريحات تليفزيونية على برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر شاشة قنوات "اون تايم سبورت 2"، قائلًا: "الزمالك معروف في إفريقيا، ويمتلك خبرة طويلة، ونحن جاهزون بشكل جيد".



وأكمل: "جئنا إلى مصر مُبكرًا لكي يتأقلم الفريق على الطقس والأجواء هنا".



وواصل: " لم يوجد لينا غيابات ونحن بكامل العدد، غدًا منتخب ليبيا سيلعب مباراة وعقب ذلك سيلتحق 3 لاعبين دوليين بالفريق لمواجهة الزمالك".



وأشار المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي: "مباراة الإياب بين الزمالك وأبو سليم ستكون على ملعب عنابة بالجزائر".



وانهى حديثه: "فريق الزمالك معروف، لا يوجد لاعب معين نعمل حسابه، بل الفريق بشكل عام، وفريقنا يمتلك لاعبين محترفين وجيدين ونمتلك طوح كبير في الكونفدرالية".