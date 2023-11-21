نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف زاهر: الزمالك تعاقد مع ثنائي حراس مرمى.. وصبحي على أعتاب بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مصير محمد صبحي في الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن الزمالك لا يرغب في تجديد التعاقد مع اللاعب بعد أزمته الأخيره.

وقال سيف زاهر في برنامجه “ملعب أون” عبر قناة أون تايم سبورتس: "محمد صبحي حتى الآن لا يمتلك أي عروض في الدوري المصري باستثناء نادي بيراميدز الذي يرغب في ضمه".

وتابع:" هل الزمالك يرغب في التجديد لصبحي ام لا؟، الرد القاطع لا، الزمالك لا يرغب في التجديد لصبحي".



واختتم: "الزمالك وقع مع 2 حراس مرمى لدعم صفوف الفريق، منهم حارس يلعب في نادي شركات وعمل نتائج جيدة".