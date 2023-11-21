"صعبت عليا نفسي".. أجويرو يكشف كواليس أزمته الأخيرة مع ميمي عبد الرازق

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أحمد جودة - القاهرة -

علق عبد الرحمن أجويرو، مهاجم نادي الداخلية، على أزمته الأخيرة مع المدير الفني للفريق، ميمي عبد الرازق، عقب إضاعته ركلة جزاء فريقه أمام فيوتشر في الدوري المصري، رغم منعه من مدرب الداخلية.



- أجويرو يشرح تفاصيل أزمته مع ميمي عبد الرازق

وصرح عبدالرحمن أجويرو مهاجم نادي الداخلية: "أنه أصر على تسديد ركلة الجزاء ضد مودرن فيوتشر والتي أضاعها، بسبب شعوره بأنه صاحب المجهود في هذه اللعبة منذ بدايتها".

وواصل أجويرو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " كلام ميمي عبد الرازق خارج الخط لم أسمعه وقتها عن عدم التسديد، وأعذر المدرب بسبب ضياع نقطة هامة".

وأردف عبدالرحمن أجويرو: " شعرت بصدمة بعد رد الفعل فقط، خاصةً أنني وقعت مع الداخلية بسبب المدير الفني، وصعبت علي نفسي وهذا الكلام يدمر أي لاعب".

واختتم مهاجم الداخلية: " لا أعرف أن أزعل من ميمي عبدالرازق، وحلمي المشاركة مع المنتخب الوطني الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024 المقبلة".