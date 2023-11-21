نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل موديست وكريستو عن جدران الأهلي.. إعلامي يحسم الجدل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية، حول طلب ثنائي الأهلي الرحيل بشكل نهائي عن جدران المارد الأحمر.



وحسم إبراهيم فايق، الجدل عبر تصريحات تليفزيونية على برنامج "جمهور الثالثة"، المذاع عبر شاشات أون تايم سبورت 2، قائلًا: " كل ما تردد حول طلب موديست الرحيل عن جدران النادي الأهلي لم يحدث.. لا اللاعب طلب الرحيل ولا النادي طلب منه".

وأكمل:" اللاعب عقده سنه، وهو لسه مقدمش ما عنده سيبه ينور في الملعب، جايز يظهر في اي وقت، إنما ما تردد حول رحيل ما هي إلا إجتهادات".



وعن رحيل كريستو من صفوف الأهلي: "الأهلي لديه رغبه كبيرة في مشاركة كريستو في المباريات خلال الفترة القادمة، وكولر أبلغه أنه يشتغل ويجهز نفسه، لكي يأخذ فرصته".