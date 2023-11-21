نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تنازل عن نصف مستحقاته للزمالك".. وكيل أوسوريو يُعلنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح محمد حبشي وكيل أعمال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن تنازله عن بعض مستحقاته المالية المتأخرة، وكواليس الاجتماع الخاص بينه وبين مجلس إدارة الأبيض

وأعرب وكيل أعمال أوسوريو عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عبر برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق: " قرر أوسوريو التنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية لنادي الزمالك، وذلك بسبب الوضع الذي يمر به الفريق واحتراما لهم ومن جانب أخر لا يريد الدخول في أزمات مع الجمهور أو الفريق في العموم".



وأكمل: " أوسوريو تنازل عن ما يقرب من نصف مستحقاته المالية للزمالك، وحصل على باقي المستحقات".



وإنه ي تصريحاته قائلًا: "يمتلك أوسوريو عروض كثيرة من أمريكا الجنوبية لكنه لم يأخذ قرار حتى الآن، وهو حاليًا مقيم في مصر حتى يتم الانتهاء من بعض الأمور الشخصية قبل السفر".