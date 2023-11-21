نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يتعامل مع حلاق جيد".. ميمي عبد الرازق يتحدث عن تفاصيل واقعة توبيخ أجويرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، عن وقعته الأخيرة مع نجم الفريق عبد الرحمن، الشهير بأجويرو، عقب ضياع ركلة جزاء لفريقه أمام فيوتشر بالدوري المصري الممتاز.

- ميمي عبد الرازق يتحدث عن واقعة أجويرو

وصرح ميمي عبدالرازق السابق:" أن ما حدث مع عبدالرحمن أجويرو مهاجم الفريق في ركلة الجزاء التي سددها أمام مودرن فيوتشر، بالدوري نرفزة ملعب وخارج عن الشعور، بسبب عدم التزامه بالتعليمات.

وواصل عبدالرازق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " صرخت من خارج الملعب، لمنع اللاعب من تنفيذ ركلة الجزاء".

وأردف ميمي عبدالرازق: "قبل أن يدخل أجويرو لتنفيذ ركلة الجزاء، أكدت للجهاز الفني أنه سوف يضيع الكرة، ورفضت توقيع عقوبة عليه وشارك معي في مباراة بعدها".

واختتم ميمي عبدالرازق: " شعرت بالندم بالتأكيد بعد هذه الواقعة، وتشبيه بالأرجنتيني أجويرو بسبب تعامله مع حلاق جيد".