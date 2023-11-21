نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن موعد الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الدوري سيتم إيقافه لنهاية بطولة أمم إفريقيا حتى لو خرج المنتخب الوطني.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم: "الدوري سيتم إيقافه لنهاية أمم إفريقيا بسبب وجود دوليين مع منتخبات بلادهم".

وتابع:"بطولة الدوري سيتم استئنافها بعد نهاية أمم إفريقيا".

يذكر أن بطولة أمم إفريقيا تبدأ يوم 13 يناير وتستمر حتى منتصف شهر فبراير القادم.