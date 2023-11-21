نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيتوريا يحسم مصير ثلاثي منتخب مصر المستبعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مصير ثلاثي الفريق، إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، عقب استبعادهم الأخير من معسكر الفراعنة، بعد الفوز على جيبوتي.

ونجح المنتخب المصري، في تحقيق فوزين متتاليين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادمة 2026، ليتربع على قمة مجموعته.



- تطورات عودة ثلاثي منتخب مصر

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، لم يغلق الباب أمام عودة كل من إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد ثلاثي المنتخب، بالمعسكر المقبل".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المدرب لم يغلق ملف عودة ثلاثي الفراعنة، وسوف يتم حسم الأمر حسب الرؤية الفنية، وسوف يتم تقديم اعتذارات من الثلاثي للمدير الفني".

ونجح منتخب مصر الأول في تحقيق العلامة الكاملة بمباراتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادمة 2026، عقب الفوز أمام كل من جيبوتي، بسداسية نظيفة، وسيراليون بهدفين.