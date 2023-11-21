الرياضة

"عقب احتفاله مع والدته".. نجم حرس الحدود يداعب الأهلي والخطيب

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أحمد جودة - القاهرة -  

تصدر محمود ممدوح، نجم نادي حرس الحدود، منصات السوشيال ميديا في الساعات الماضية، عقب احتفاله مع والدته في المدرجات، عقب إحراز هدف فريقه.

- نجم حرس الحدود يتحدث عن احتفاله مع والدته

وصرح محمود ممدوح لاعب فريق حرس الحدود:" كنت أحضر لهذا الاحتفال مع والدتي، حال أحرزت الهدف في مباراة مصر المقاصة".

وأشار ممدوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "خططت للصعود إلى المدرجات، من أجل احتضانها وكنت أتمنى تقبيل قدميها".

وتحدثت والدة اللاعب: "محمود كان يحضر لمفاجأتي، وأنه ينوي تقديم شئ لي في أحد المباريات، ولكنني لم أتوقع هذا الاحتفال وأسعدني وهو لاعب بار بوالديه".

وأضاف ممدوح: "حصلت على إنذار ولا أعلم القانون، وتحدثت مع الحكم وقولت له حتى لو هحصل على طرد سأنفذ احتفالي مرة أخرى، الأهم إسعادها".

وتابعت والدة اللاعب: "أتمنى أن يكون اللاعب ضمن صفوف النادي الأهلي، وأعشق الأهلي أبًا عن جدًا ونفسي أشوف محمود الخطيب رئيس النادي".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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