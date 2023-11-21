موعد مباراة موريتانيا وجنوب السودان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب موريتانيا لمواجهة نظيره منتخب جنوب السودان، مساء اليوم الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 على ملعب "عبدالله واد"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة غانا وجزر القمر اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة.

ويحتل منتخب موريتانيا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، ويأتي جنوب السودان في المركز الأخير دون نقاط أيضا.

موعد مباراة جنوب السودان ضد موريتانيا في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد لاعبي منتخب موريتانيا لمواجهة نظيره منتخب جنوب السودان، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 21 نوفمبر 2023 على ملعب "عبدالله واد"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة منتخب جنوب السودان ضد موريتانيا في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب جنوب السودان ضد منتخب موريتانيا، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتحديدًا SSC Extra1HD.