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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب السنغال لمواجهة نظيره منتخب توجو، مساء اليوم الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة السنغال وتوجو اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة السنغال وتوجو في تصفيات مونديال 2026

يستعد لاعبي منتخب السنغال لمواجهة نظيره منتخب توجو، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 21 نوفمبر 2023، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وأوقعت القرعة منتخب السنغال بجانب كلا من الكونغو وتوجو وموريتانيا والسودان وجنوب السودان في المجموعة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2026.

يحتل منتخب السنغال المركز الثاني برصيد ٣ نقاط بعد فوزها الكبير على جنوب السودان برباعية نظيفة.

بينما يحتل منتخب توجو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادله في الجولة الأولى مع نظيره منتخب السودان بهدف لكل منهما.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال ضد توجو في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة مباراة السنغال ضد توجو، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتحديدًا SSC Extra1HD.