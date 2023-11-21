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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب غانا لمواجهة نظيره منتخب جزر القمر، مساء اليوم الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة غانا وجزر القمر اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة.

موعد مباراة غانا وجزر القمر اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم

يستعد لاعبي منتخب غانا لمواجهة نظيره منتخب جزر القمر، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 21 نوفمبر 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب غانا ضد جزر القمر في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة مباراة غانا ضد جزر القمر، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتحديدًا SSC Extra1HD.