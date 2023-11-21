نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس أمام مالاوي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم نحو موعد منتخب تونس الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب مالاوي في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة للمباراة.

متي موعد مباراة منتخب تونس ضد مالاوي في تصفيات كأس العالم 2026؟

يواجه المنتخب التونسي الأول لكرة القدم نظيره منتخب مالاوي مساء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية من منافسات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب بينجو الوطني المباراة المرتقبة بين منتخب تونس ضد نظيره منتخب مالاوي في تصفيات كأس العالم 2026.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالاوي في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع أحداث مباراة منتخب تونس ضد مالاوي عبر قناة SSC 1 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

ما هو ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026؟

غينيا الأستوائية، 6 نقاط

تونس، 3 نقاط

مالاوي، 3 نقاط

ناميبيا، دون نقاط

ليبيريا، دون نقاط

ساوتومي وبرينسيني، دون نقاط