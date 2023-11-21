نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تونس المتوقع أمام مالاوي اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب مالاوي مساء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية من منافسات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل تونس المتوقع لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس العالم 2026؟

في حراسة المرمي: بشير بن سعيد

في خط الدفاع: وجدي كشريدة، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، على العابدي

في خط الوسط: حمزة رفيعة، إلياس السخيري، عمر العيوني

في خط الهجوم: نعيم سليتي، هيثم الجويني، يوسف المساكني.

ما هو ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026؟

غينيا الأستوائية، 6 نقاط

تونس، 3 نقاط

مالاوي، 3 نقاط

ناميبيا، دون نقاط

ليبيريا، دون نقاط

ساوتومي وبرينسيني، دون نقاط