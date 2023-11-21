شاهد مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالاوي في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس ضد نظيره منتخب مالاوي في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالاوي في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع أحداث مباراة منتخب تونس ضد مالاوي عبر قناة SSC 1 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

متي موعد مباراة منتخب تونس ضد مالاوي في تصفيات كأس العالم 2026؟

يواجه المنتخب التونسي الأول لكرة القدم نظيره منتخب مالاوي مساء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية من منافسات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب بينجو الوطني المباراة المرتقبة بين منتخب تونس ضد نظيره منتخب مالاوي في تصفيات كأس العالم 2026.